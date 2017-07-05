В стройнадзор Подмосковья поступило более 4 тысяч электронных документов

МОСКВА, 5 июля — РИА Новости. В первом полугодии 2017 года через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило 4023 документа в электронном виде, говорится в пресс-релизе ведомства.

"С 1 января 2017 года в Главгосстройнадзор поступило 530 извещений о начале строительства, 498 извещений об окончании строительства, 309 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы", — приводятся в документе слова начальника Руслана Тагиева.

В настоящее время участники строительства подают в электронном виде в Главное управление 12 документов, напоминает пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, в первый летний месяц в Главгосстройнадзор поступил 841 документ в электронном виде. Среди них 140 извещений о начале строительства, 127 извещений об окончании строительства, 77 заявлений о выдаче заключений о соответствии и иные документы.

"Переход на современные информационные технологии и взаимодействия с бизнесом на базе дистанционного информационного обмена — одно из основных направлений совершенствования надзорной деятельности", — подчеркивает Тагиев.

Как ранее сообщала пресс-служба Главгосстройнадзора, с 1 января 2017 года все документы в ведомство поступают только через региональный портал госуслуг.