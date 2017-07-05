Инвестиции граждан в строительство Подмосковья составляют 700 млрд руб

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Объем инвестиций в жилищное строительство Московской области по договорам долевого участия на сегодняшний день составляет 700 миллиардов рублей, сообщил на заседании правительства региона министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов.

По его словам, число граждан-участников долевого строительства в Подмосковье составляет почти 300 тысяч человек. При этом права порядка пяти тысяч из них нарушены, отметил он.

"На территории Подмосковья в настоящее время официально признаны проблемными 25 объектов. На их достройку требуется 11,6 млрд рублей внебюджетных средств", — пояснил Сергей Пахомов.

Министр также напомнил, что с октября 2012 года до настоящего времени удалось решить проблему 18 736 обманутых дольщиков по 110 проблемным объектам. На решение проблемы привлечено 52,4 миллиардов рублей внебюджетных средств. "Хочу заострить внимание на том, что эти средства были привлечены инвесторами, осуществляющими свою деятельность на территории Московской области", — подчеркнул Пахомов.

Пахомов добавил, что по наличию проблемных объектов Подмосковье находится на седьмом месте среди российских регионов.