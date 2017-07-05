В подмосковном Подольске в 2018 году построят новый складской комплекс

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Строители приступили к строительству нового складского комплекса в подмосковном Подольске, ввод в эксплуатацию комплекса в 2018 году создаст 79 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства складского комплекса N7, расположенного вблизи деревни Новгородово городского округа Подольск. Ввод планируется в первом квартале 2018 года", — говорится в сообщении.

По проекту, на площади 10,3 тысячи квадратных метра разместятся складские и административно-бытовые помещения. Здание будет оборудовано доковым оборудованием для перегрузки товаров. Контроль за работой склада и учет товаров планируется осуществлять с помощью современных информационных систем, уточняется в материале.

В нем дополняется, что прилегающая к объекту территория будет благоустроена. Здесь появится парковка для автотранспорта, места для погрузки-разгрузки транспортных средств, будет выполнено озеленение.

"Ввод в эксплуатацию складского комплекса создаст 79 новых рабочих мест. Надзор за строительством объекта ведет отдел N6 Главгосстройнадзора", — сообщил глава надзорного органа Руслан Тагиев, его слова приводятся в материале.