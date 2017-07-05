В Подмосковье провели плановый ремонт более семи тысяч подъездов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На территории Московской области отремонтировали более 7 тысяч подъездов по программе губернатора "Мой подъезд", что составляет около 23% от плана на 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
В среду в доме правительства Московской области министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин подвел промежуточные итоги реализации правительственной программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах муниципальных образований Московской области на условиях софинансирования "Мой подъезд".
"На сегодня уже отремонтировано около 22,5% подъездов, из запланированных в 2017 году, в численном выражении составляет более 7,15 тысячи подъездов. Однако данные, предоставляемые муниципалитетами, обновляются в ежедневном режиме. К концу года мы планируем отремонтировать 32 тысячи подъездов по программе "Мой подъезд", — приводятся в сообщении слова Хромушина.
"Нами совместно с Ассоциацией председателей многоквартирных домов Московской области проводится выборочная комиссионная проверка, по результатам которой можно выделить хорошее качество выполненных работ по ремонту, в частности в Луховицах, Реутове, Люберцах, Долгопрудном и Королеве", — сказал Хромушин.
Тем не менее, по результатам общественного контроля также были выявлены муниципалитеты, в которых по ряду подъездов наблюдается несоответствие актам выполненных работ: городские округа Электросталь, Химки, Пушкинский и Орехово-Зуевский районы, перечислил министр.