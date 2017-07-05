В Подмосковье может появиться китайский ритейл-парк

КРАСНОГОРСК, 5 июл — РИА Новости. Китайский ритейл-парк может появиться в Подмосковье, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В среду состоялись переговоры сопредседателей российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития — губернатора Московской области Андрея Воробьева и первого секретаря Хэйлунцзянского провинциального комитета Коммунистической партии Китая, председателя постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэя. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

"На территории Подмосковья реализуется целый ряд проектов… в настоящий момент обсуждается совместно со Сбербанком России проект по запуску ритейл-парка на территории Московской области на базе торгового комплекса "Торжок", — сказал Буцаев.

По его словам, сейчас товарооборот Московской области с Китаем достиг 3,6 миллиарда долларов, рост по отношению к прошлому году составил почти 20%.

В числе перспективных направлений сотрудничества Бацуев отметил также проекты в сфере транспортной инфраструктуры. "На нашей территории реализуется один из крупнейших проектов по железнодорожному транспортному хабу на территории Домодедово совместно с казахскими и китайскими партнерами в рамках общего проекта большого Шелкового пути… Планируется создание четвертой особой экономической зоны Подмосковья. Мы приглашаем коллег присоединиться к проекту путем создания отдельной инфраструктуры в рамках транспортного хаба", — сказал он.

Чжан Цинвэй, в свою очередь, отметил рост товарооборота провинции Хэйлунцзян с Россией. "В 2016 году товарооборот по туристической торговле и пограничной торговле с Россией вырос на 20,6%", — отметил он. В первом квартале этого года, по его информации, товарооборот провинции с РФ увеличился на 41,8% и составил 2,67 миллиарда долларов, что составляет 13,9% товарооборота между Китаем и Россией.