Жилищные сертификаты на соципотеку вручили еще семи врачам в Подмосковье

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти Московской области улучшили еще семи врачам жилищные условия в рамках реализации уникальной программы Московской области "Социальная ипотека" — они получили сертификаты на соответствующие субсидии, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

В среду в Минстрое Московской области состоялось вручение свидетельств на улучшение жилищных условий очередным участникам подпрограммы "Социальная ипотека".

"Еще семь специалистов в области здравоохранения сегодня получили государственные субсидии на общую сумму порядка 14 миллионов рублей", — сообщил министр регионального строительного комплекса Сергей Пахомов.

Обладателями свидетельств, по словам министра регионального стройкомплекса, стали три фельдшера скорой медицинской помощи, рентгенолог, терапевт, педиатр и анестезиолог-реаниматолог.

Полученные средства будут направлены на погашение 50% стоимости жилых помещений, приобретаемых в рамках "Социальной ипотеки". Оставшуюся стоимость квартир, которые могут быть куплены как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, правительство Московской области будет компенсировать ежемесячно в течение последующих 10 лет срока кредитования. Участникам программы необходимо оплачивать только проценты по кредиту, напоминается в пресс-релизе.

"С начала действия подпрограммы "Социальная ипотека" мы предоставили государственную поддержку 350 врачам, из них 268 уже приобрели новое жилье", — резюмировал Пахомов.