В Подмосковье снизили ставку по социальной ипотеке

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Теперь она составляет 9,25% при покупке жилья на первичном рынке и 9,5% — при покупке на вторичном.

С 3 июля 2017 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило процентную ставку по ипотечным кредитам для участников социальной ипотеки в Московской области. Теперь процентная ставка составит 9,25% при покупке жилья в новостройке, и 9,5% — при покупке на вторичном рынке недвижимости в любом муниципалитете Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра стройкомплекса Московской области Сергея Пахомова.

По данным Агентства, теперь средний платеж составит около 26 тысяч рублей, из которых 9,3 тысячи рублей компенсирует правительство Подмосковья.

В подпрограмме "Социальная ипотека" могут принять участие врачи, учителя и молодые научные работники. Участниками соципотеки в Московской области уже стали 362 человека, в списки претендентов на получение жилищной субсидии включены 455 специалистов.