Модернизация теплоснабжения в Подмосковье обойдется в 200 млрд рублей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В период 2015-2017 года в модернизацию коммунальной инфраструктуры было заложено 7,6 млрд рублей.

На модернизацию теплоснабжения в Московской области необходимо около 200 миллиарда рублей инвестиций, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заявление министра ЖКХ региона Андрея Лаптева.

"По Московской области потребность в инвестициях составляет порядка 200 миллиардов рублей только на тепло", — сообщил Лаптев.

При этом, как отметила председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Ушакова, на трехлетний период 2015-2017 года в формировании тарифов учтены инвестрограммы на сумму 7,6 миллиарда рублей на развитие коммунальной инфраструктуры.