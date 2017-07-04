Муниципалитеты Подмосковья перейдут на единый тариф ЖКУ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На сегодняшний день равные условия оплаты коммунальных услуг созданы в 45 муниципалитетах из 67.

К 2018 году все муниципальные образования Подмосковья перейдут на единые тарифы оплаты жилищно-коммунальных у слуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета по ценам и тарифам Московской области Наталью Ушакову.

На сегодняшний день разработка дорожных карт по изменению тарифной политики активно ведется в 22 районах и городских округах. Лидеры по созданию равных условий для граждан при оплате коммунальных услуг — Волоколамский, Одинцовский районы, Егорьевск, Истра, Королев и Люберцы.

Ушакова напомнила, что оплата услуг ЖКУ выросла на 4,4% с 1 июля, но этот рост не превышает уровень инфляции.