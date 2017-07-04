В Подмосковье заработал онлайн-сервис ритуальных услуг

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первый онлайн-сервис ритуальных услуг начал работу в Московской области.

Первый онлайн-сервис ритуальных услуг представила журналистам компания "Честный агент", сообщил телеканал "360".

В рамках проекта на одной интернет-площадке собраны все ритуальные товары и услуги в Подмосковье. Потребитель может выбрать место на кладбище, подготовить документы и оформить участок, организовать похороны, выбрать специалистов по установке памятника. На сайте представлены компании, которые занимаются продажей ритуальных товаров.

Директор по развитию компании "Честный агент" Павел Сосновый отметил, что заказать услуги можно в течение 15-20 минут, не выходя из дома, и оплатить их картой.

На данный момент на рынке работают около тысячи черных агентов. Сервис создан, чтобы избежать с ними сотрудничества.

"Мы объединили десятки организаций, мы контролируем их работу", — отметил Павел Сосновый.

В среднем стоимость процедуры похорон, по заявлению разработчиков, будет составлять 50-60 тысяч рублей.