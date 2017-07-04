Вдоль ЛЭП в Подмосковье очистили почти тысячу гектаров просек за полгода

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почти тысяча гектаров просек вдоль ЛЭП в Московской области расчищена от растительности с начала 2017 года, это порядка трети от запланированных работ на текущий год, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"За первое полугодие 2017 года крупнейшими энергокомпаниями, работающими на территории региона, ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности почти одной тысячи гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи", — приводятся в материале слова Пестова.

Он подчеркнул, что данные цифры — это более 30% от общего годового плана, и работы ведутся в соответствии с графиком.

"Работы по расчистке просек вдоль ЛЭП проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Всего в текущем году в Подмосковье энергетиками планируется расчистить от растительности 3,2 тысячи гектаров просек вдоль линий электропередачи", — подчеркнул Пестов.

Во время зимней стихии (сильного ветра, гололеда, ледяного дождя) деревья являются главной угрозой для энергоснабжения, так как при падении они обрывают провода ЛЭП. В летний период растительность может загореться и стать причиной пожара на энергообъектах. Наиболее тщательно проводится работа по очистке просек линий электропередачи в лесных районах Подмосковья, где риск обрыва проводов наиболее высок, отмечается в сообщении.