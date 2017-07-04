В Подмосковье с начала года трудоустроили более 12,5 тысячи подростков

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Центры занятости Московской области с начала 2017 года временно трудоустроили 12,6 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года с помощью центров занятости Подмосковья временно трудоустроено 12685 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

Как отмечается в материале, несовершеннолетний может устроиться на работу с 14 лет после получения паспорта. При трудоустройстве подростка младше 15 лет требуется письменное согласие одного из родителей или законных представителей, органа опеки и попечительства.

"На днях в федеральном законодательстве были утверждены новые правила трудоустройства подростков. Теперь несовершеннолетние могут работать не только в каникулы, но и во время учебы. При этом в федеральном законе отмечается, что труд должен быть легким, не причиняющим вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. Несовершеннолетние от 14 до 16 лет, совмещающие учебу с работой, могут работать не более двух с половиной часов в день, от 16 до 18 лет — не более четырех часов в день", — добавила Забралова.

По ее словам, подмосковные центры занятости заключили 1047 договоров с работодателями, готовыми принять на работу подростков в соответствии с требованиями трудового законодательства. Ребята, трудоустраивающиеся во время летних каникул через региональные центры занятости, вдобавок к зарплате получают материальную поддержку от области в размере 1275 рублей.

"При отработке полного количества рабочего времени заработная плата несовершеннолетнего гражданина не может быть меньше 13750 рублей в месяц — размера минимальной заработной платы в Московской области", — приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Летом в Подмосковье подростки в основном заняты в сельском хозяйстве, выполняют уборку, благоустройство и озеленение территорий, работы в слесарных, столярных мастерских, подсобные работы на производственных предприятиях, работают в качестве младшего обслуживающего персонала в поликлиниках и больницах, раздают рекламу и работают курьерами, подчеркивается в сообщении.