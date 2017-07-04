Модернизация теплоснабжения в Подмосковье обойдется в 200 млрд рублей

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На модернизацию инфраструктуры теплоснабжения Подмосковья требуется 200 миллиардов рублей, сообщил во вторник первый заместитель министра ЖКХ Московской области Андрей Лаптев.

"Только по Московской области потребность в инвестициях около 200 млрд рублей только на тепло", — сказал Лаптев журналистам.

В свою очередь председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова отметила, что на период 2015-2017 годов на развитие коммунальной инфраструктуры в тарифах учтены инвестиции в сумме 5,5 миллиардов рублей на теплоснабжение и 2,1 миллиарда на водоснабжение и водоотведение.