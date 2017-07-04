В Подмосковье младенческая смертность снизилась на 19,1%

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За пять месяцев 2017 года младенческая смертность в Подмосковье сократилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

Как отмечается в материале, в целях снижения младенческой смертности в регионе реализуется комплекс мер.

"Сформирована трехуровневая система родовспоможения, в области отработана маршрутизация беременных групп риска. В Подмосковье строятся новые, переоснащаются и капитально ремонтируют действующие роддома. Пренатальным скринингом охвачено 93% беременных, из бюджета области закупаются медикаменты для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела", — сказала Забралова.

По ее словам, идет работа с кадрами: педиатры, участковые педиатры, акушеры-гинекологи, неонатологи могут участвовать в региональной программе соципотеки.

По данным пресс-службы, в Подмосковье работает более 50 учреждений родовспоможения. По итогам пяти месяцев 2017 года Московская область по показателю младенческой смертности занимает 16-е место среди субъектов страны.