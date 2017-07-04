Единые тарифы ЖКХ введут в Подмосковье до конца 2018 года

КРАСНОГОРСК, 4 июл — РИА Недвижимость. Переход на единые тарифы ЖКХ в Подмосковье планируется завершить до конца 2018 года, сообщил во вторник на заседании правительства Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"С 1 июля оплату для жителей — собственников жилья мы установили плюс 4%. Это ниже уровня инфляции, но речь пойдет о едином тарифе муниципалитетов. Тогда, когда удается реализовать такую программу, когда переходим на единый тариф по теплу, водоотведению, мы видим падение тарифа. Это значит, что выигрывают от этого жители", — сказал Воробьев.

О тарифной политике в Подмосковье кабинету министров региона рассказала председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова. В презентации, сопровождавшей доклад Ушаковой, говорится, что переход к единым тарифам на коммунальные услуги в Московской области создаст равные условия для граждан при оплате. Сейчас единые тарифы применяются в 45 муниципалитетах области из 67. В 22 муниципалитетах ведется работа по переходу на единые тарифы. В лидерах по подготовке к такому переходу находятся Волоколамский и Одинцовский районы, а также Егорьевск, Истра, Королев, Люберцы. С небольшим отставанием от графика идет работа в Воскресенском, Дмитровском, Орехово-Зуевском и ряде других муниципалитетов. Проблемным Ушакова назвала Солнечногорский район.

Главам муниципалитетов дано поручение обеспечить исполнение "дорожных карт" по переходу к единым тарифам на коммунальные услуги в регионе до 31 декабря 2018 года. Министерству ЖКХ, комитету по тарифам и ценам Подмосковья совместно с главами муниципалитетов поручено представить предложения и сформировать "дорожную карту" в разрезе муниципальных районов и городских округов по передаче в эксплуатацию коммунального имущества вновь построенных и строящихся микрорайонов и коттеджных поселков единым русурсоснабжающим организациям.