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Новости Подмосковья

Найдены инвесторы для завершения еще семи проблемных объектов Подмосковья

14:3604.07.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРабочий на строительной площадке жилого массиваРабочий на строительной площадке жилого массива
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 июля — РИА Недвижимость. Найдены инвесторы для завершения строительства оставшихся семи проблемных объектов в Подмосковье из существующих 25, сообщил в своем докладе на заседании правительства Московской области министр регионального строительного комплекса Сергей Пахомов.

"Сейчас с инвесторами идет согласование компенсационных мероприятий", — сказал он.

Новый Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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В правительстве Подмосковья обсудили проблемы обманутых дольщиков
Названия компаний пока не оглашаются, известно лишь, что им предложено достроить жилой комплекс "Изумрудная долина" в Одинцовском районе, а также четыре объекта в Пушкинском районе: 13-й квартал микрорайона Серебрянка, 12-й и 15-й корпуса на улице Центральной в поселке Лесной, многоквартирный дом в деревне Зимогорье и дом 108 в ЖК "Академия" поселок Челюскинский. Также инвесторам необходимо достроить два ЖК в Солнечногорском районе — "Лебединое озеро" и "Шемякинский дворик".

На завершение этих объектов необходимо привлечь 3,835 миллиарда рублей. Всего на завершение строительства 25 объектов в Подмосковье, признанных проблемными, необходимо 11,6 миллиарда рублей, считает Пахомов.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил на заседании правительства, что в 2012 году в Подмосковье насчитывалось 18 тысяч человек, признанных обманутыми дольщиками. "За прошедшие четыре с половиной года нам удалось снизить количество обманутых дольщиков с 18,5 тысячи до 4,3 тысячи человек. Количество проблемных объектов сократилось со 108 до 25", — сказал губернатор.

На девяти из 25 проблемных объектов, существующих в Подмосковье, уже завершается строительство. Это ЖК "Грин Сити" в поселке Красково Люберецкого района, ЖК "Богородский" в Ногинском районе, дом 10б в микрорайоне Светлый городского поселения Электроугли Ногинского района, а также 1-й корпус на улице Чернышевского в Серпухове. Кроме того, речь идет о ЖК "Акуловская слобода" в Клину, о домах 3 и 4 в микрорайоне

Надежда в Ступине, а также корпусах 1 и 2 в микрорайоне Д в Пущине. Также уже завершается строительство в поселке Радужный в Коломенском районе и дома 8 на улице Трудовая в Электростали.

Международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Расширение границ Москвы в 2012 году
Еще на девяти объектах из существующих в области 25 идет идет согласование условий соглашения с инвесторами. Речь идет о ЖК "Высокие Жаворонки" в Одинцовском районе, корпусе 3 ЖК "Авиатор" в Химках, доме 33а и 33б в ЖК "Ренессанс", владениях 8, 10, 12 на улице Дзержинского в Звенигороде, о домах 1, 2, 3, 4, 6 на улице Спортивной и доме7 на улице Московской в Подольске. Кроме того, идет согласование условий с инвесторами по следующим объектам: дом 11 в ЖК "Олимп" в Королеве, дом 20 на улице Калинина в Ступине, дома 28-34 в восточной части Истры и микрорайон "Междуречье" в Пушкине.

В ходе доклада Пахомов сообщил также, что по наличию проблемных объектов Подмосковье среди российских регионов находится на седьмом месте. Основными причинами возникновения проблемных объектов являются банкротство застройщиков, рискованный менеджмент, существенное превышение сроков строительства, увеличение стоимости техусловий, мошенничество застройщиков и нахождение объектов на федеральных землях.

 

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