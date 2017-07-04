Подмосковный Главгосстройнадзор выдал 229 ЗОСов с начала 2017 года

МОСКВА, 4 июл — РИА Недвижимость. Главным управлением государственного строительного надзора Московской области с начала 2017 года выдано 229 заключений о соответствии построенным и реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Из общего количества выданных заключений о соответствии: 92 – жилые дома, 33 – линейные объекты, 16 – логистические, 23 – социальные, 32 – торгово-административные, 16 – промышленные, 17 заключений выдано иным объектам", – приводятся в нем слова начальника управления Руслана Тагиева.

В сообщении уточняется, что общая площадь жилых домов, которым были выданы ЗОСы с начала года, составила свыше 2,5 миллиона квадратных метров. Общая площадь нежилых объектов (торгово-административных, промышленных, логистических, социальных и иных объектов) – более 1 миллиона квадратных метров.