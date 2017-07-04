В Подмосковье АИЖК снизило процентные ставки по программе "Соципотека"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Для участников подпрограммы "Социальная ипотека" в Московской области с 3 июля текущего года уменьшилась процентная ставка по ипотечным кредитам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) до 9,25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Как поясняется материале, в Подмосковье с 2016 года реализуется уникальная областная программа "Социальная ипотека", предусматривающая адресную государственную поддержку в решении жилищного вопроса таких категорий граждан, как врачи, учителя, молодые ученые и молодые уникальные специалисты. Одним из стратегических партнеров министерства строительного комплекса Московской области по реализации подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище", является Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

"За период действия подпрограммы "Социальная ипотека" госпрограммы Московской области "Жилище" АИЖК трижды снизило процентную ставку. С 3 июля 2017 года процентная ставка по ипотечным кредитам АИЖК для участников подпрограммы "Социальная ипотека" составляет 9,25% — на покупку жилья на первичном рынке и 9,5% — на покупку жилья на вторичном рынке", — подчеркнул министр Стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, очередное снижение ставок АИЖК позволит уменьшить средний размер платежа до 26 тысяч рублей в месяц. Учитывая условия подпрограммы, в первый год платеж за счет собственных средств участника составит около 16,7 тысячи рублей, а компенсация от правительства Московской области — порядка 9,3 тысячи рублей. При покупке аналогичного жилья в ипотеку с первоначальным взносом 20% без региональной программы средний платеж по кредиту составил бы примерно 48 тысяч рублей.

В материале отмечается, что наряду с АИЖК в реализации "Социальной ипотеки" в Московской области участвуют и такие финансовые организации как "Газпромбанк" и "Возрождение". На сегодняшний день в сводный список претендентов на получение жилищной субсидии включены 455 специалистов, в том числе 343 врача, 54 учителя, 58 молодых ученых и молодых уникальных специалистов.

"Всего с начала действия программы 362 специалиста приобрели жилье на общую сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. При этом размер субсидий из регионального бюджета для погашения первоначального 50-процентного взноса составил более 750 миллионов рублей", — добавил Пахомов.

В сообщении напоминается, что участники подпрограммы имеют право оформить ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости только по двум формам: по договору долевого участия или по договору купли-продажи. Так, по словам главы областного Стройкомплекса, за время действия программы "Социальная ипотека" 59% участников приобрели жилье на первичном рынке и 41% участников купили жилье на вторичном рынке.