В Рузском округе восстанавливают разрушенный ливнем мост

Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета. Архивное фото

Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Восстановление разрушенного моста после сильного дождя началось в деревне Румянцево Рузского округа Московской области, на место прибыла тяжелая техника, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с обильными ливнями от потока воды разрушило мост в деревне Румянцево, который является единственным въездом. Никто не пострадал, однако отрезанными от внешнего мира оказалось 75 домовладений. Власти и службы в данный момент устраняют последствия стихии.

"В деревне Румянцево Рузского городского округа приступили к восстановлению разрушенного ливнем моста. На место проведения работ стянута тяжелая техника", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Максима Тарханова.

Он добавил, что до завершения восстановительных работ в округе будет работать штаб по устранению последствий стихии.