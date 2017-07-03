Аккредитация такси для допуска на МАКС-2017 началась в Подмосковье

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авиасалон будут обслуживать только аккредитованные шоферы.

Во время проведения ависалона МАКС-2017 в непосредственной близости к месту мероприятия будут работать только специально аккредитованные такси, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Отмечается, что аккредитация водителей уже началась.

Получить допуск к транспортному обслуживанию на МАКС-2017 смогут всего 50 машин, которые в момент подачи заявки уже имеют соответствующую лицензию на извоз. При этом в реестр могут попасть только автомобили не старше четырех лет, а также обладающие рядом технических характеристик.

"Все автомобили должны быть не старше четырех лет, иметь техническую возможность для приема безналичной оплаты проезда, а также детское удерживающее устройство. Экологический класс такси должен быть не ниже "Евро-4"", — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

При этом министр отметил, что у компании, подающей заявку, не может быть непогашенных штрафов. Обязательное условие для работы на авиасалоне — ежедневный техосмотр транспорта и медосмотр для водителей. Подробная информация об аккредитации такси на МАКС-2017 размещена на сайте регионального Минтранса.