Касперский открывает Математическую гимназию в Реутове

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Программист проведет первый урок для десятиклассников 1 сентября.

Пилотный десятый класс Математической гимназии Касперского открывается 1 сентября в подмосковном Реутове, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заявление главы города Сергея Юрова. В нем будут заниматься 25 учеников, которые отбирались с помощью специального тестирования.

Как отметил Юров, первый урок проведет сам Евгений Касперский. Он также добавил, что "Лаборатория Касперского", которая специализируется на разработке систем защиты от киберугроз, может стать для выпускников целевым работодателем.

По решению главы Реутова и руководителя департамента образовательных инициатив "Лаборатории Касперского" Вениамина Гинодмана, классы будут оформлены в корпоративном стиле организации.

"Мы понимаем, что среда формирует человека, и ребята, которые придут учиться в этот десятый класс, должны с самого начала ощущать, что они попали в другой мир", — заявил Юров.

Гимназия разместится на четвертом этаже школы № 10, в будущем она переедет в собственное здание в 10-м микрорайоне Реутова.