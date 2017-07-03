Ягоды, овощи и фрукты стали самыми популярными на ярмарке в Красногорске

МОСКВА, 3 июл — РИА новости. В подмосковном Красногорске на социальной ярмарке "Ценопад" зафиксировали рекордные продажи по сезонным ягодам, овощам, фруктам и молодому картофелю, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В минувшие выходные социальная ярмарка "Ценопад" прошла в Красногорске (улица Ленина, дом №3). На социальной ярмарке был представлен большой выбор продуктов питания, фермерской продукции, а также специальный "ценопадный" ассортимент — продукты и товары по специальным ценам, отмечается в материале.

"Ценопад" в Красногорске стал заключительным для весенне-летнего сезона текущего года. Наша социальная ярмарка уходит на каникулы и возобновит свою работу в конце августа. На "Ценопаде" было представлено 35 торговых мест. Рекордные продажи зафиксированы по сезонным ягодам, овощам, фруктам и молодому картофелю — суммарный объем продаж превысил 3,5 тонны", — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

По его словам, молочная и мясная продукция также пользовалась повышенным спросом — на ярмарке ее реализовано чуть менее одной тонны.

Посаженников добавил, что главный принцип всех "Ценопадов" — минимальные торговые наценки, а также реализация продукции по прямым ценам производителей — если речь идет о специальном "ценопадном" ассортименте. В среднем цены на социальной ярмарке всегда не менее чем на 30% ниже чем в розничных магазинах.