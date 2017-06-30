Подмосковные студенты прошли проверку знаний по стандартам WORLDSKILLS

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Подмосковные студенты сдали экзамены по стандартам WORLDSKILLS. Проверка предоставляет объективную независимую оценку квалификации выпускников, сообщил телеканал "360".

В этом году 26 областей приняли участие в проверке. Право на проведение экзаменов получило и Подмосковье. Студенты региональных колледжей сдавали экзамены по специальностям, касающимся ремонта транспортных средств, гостиничного бизнеса, веб-дизайна и поварского дела.

Марина Захарова, министр образования Подмосковья, рассказала о результатах экзамена на пресс-конференции в Доме правительства Московской области.