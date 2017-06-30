Старейшая японская компания в России расширит присутствие в Подмосковье

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Японская компания "Токио Боэки", открывшая экспортное представительство в России почти 60 лет назад, расширит свое присутствие в Подмосковье за счет реализации нескольких высокотехнологичных проектов, сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев после встречи с главой ООО "Токио Боэки Рус" Тагикавой Кейджи.

"Мы обсудили возможность локализации предприятий по производству медборудования, реализацию совместного проекта по строительству агрозавода замкнутого цикла, проекта по локализации производства радиоэлектроники, реализацию пилотного проекта по строительству умных парковок" — рассказал Андреев.

"Токио Боэки — разнопрофильная компания, работающая в самых разнообразных производственных направлениях. Поэтому круг интересов компании очень широк, но все проекты Токио Боэки объединяет инновационность и технологичность. На встрече с господином Тагикавой Кейджи мы обсудили именно такие проекты. Руководство Московской области заинтересовано в развитии высокотехнологичных производств, поэтому японская компания может рассчитывать на существенный уровень правительственной поддержки при реализации своих инвестиционных планов", — отметил Андреев.

Свое представительство в Москве компания "Токио Боэки", существующая с 1947 года, открыла в 1959 году, став первой иностранной компанией, получившей официальную аккредитацию в СССР. Изначально компания создавалась как торговая, но позднее диверсифицировала свой бизнес в различных направлениях, включающих собственные производства сложного оборудования, исследования и разработки новых технологий, инвестиционную и другую деятельность. Сейчас в холдинг входят 22 дочерние компании, две из которых — "Tokyo Boeki Technology Ltd." и "Tokyo Boeki (RUS) LLC" работают с Россией и странами СНГ, куда поставляется сложное промышленное и научно-аналитическое оборудование таких компаний как Nikon, Rigaku, Ulvac, Katsuragawa Electric, Yamato Scientific и др. "Токио Боэки" сотрудничает со многими российскими предприятиями по вопросам обеспечения продукцией и услугами в сферах образования, науки, машиностроения, добычи сырья, энергетики, металлургии и других областях.