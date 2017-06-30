Порядка 1,5 тысячи жителей Подмосковья получат работу на заводе "Мерседес"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Порядка полутора тысяч жителей Подмосковья получат работу на строящемся в Солнечногорском районе Московской области заводе по производству автомобилей "Мерседес", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360 Подмосковье".

"Первое время там будет производиться порядка 40-45 тысяч автомобилей в год. 1,5 тысячи жителей получат работу с хорошей зарплатой на этом производстве. Но если будет хороший спрос на автомобили, завод может расширять свои границы", — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что дал поручение зарезервировать землю поблизости, чтобы "Мерседес" мог расширяться и приводить своих партнеров.

Ранее сообщалось, что первый подмосковный автомобиль марки "Мерседес" должен сойти с конвейера в первом полугодии 2019 года. Ожидается, что это будет седан Е-класса. Инвестиции в производство оцениваются в 250 миллионов евро.