На полигон "Кучино" завозят чистые грунты, чтобы изолировать свалку

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. На полигон "Кучино" в Балашихе продолжается завоз чистых грунтов, сообщила пресс-служба министерства экологии Московской области.

"На закрытый полигон ТКО "Кучино" в городском округе Балашиха продолжается завоз чистых грунтов для изоляции свалочного тела. Работы проводятся в рамках "дорожной карты" по снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду", — говорится в сообщении.

Планируется, что ежедневно на полигоне будут принимать 150-200 машин с грунтом, в общей сложности необходимо завезти около 400 тысяч тонн. Кроме того, установлены камеры видеонаблюдения по периметру полигона с онлайн-трансляцией в "Аппаратно-программном комплексе "Безопасный город", предусмотрены работы по установке оборудования по сбору и очистке фильтрата.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.