За ненадлежащее информирование жителей УК Подмосковья будут платить штраф

МОСКВА, 29 июн — РИА Недвижимость. Штраф до 50 тысяч рублей для управляющих компаний за ненадлежащее информирование жителей вводят в Московской области, сообщила пресс-служба зампреда правительства области Дмитрия Пестова.

"В региональный Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, предполагающие штрафные санкции для организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирным жилым фондом, за отсутствие размещенного в доступном для жителей месте информационного стенда или его ненадлежащее наполнение информацией. Установка и наполнение информацией данных стендов регламентированы требованиями областного закона "О благоустройстве". Изменения вступают в силу с 1 июля текущего года", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время во многих случаях стенды не наполняются информацией, размещение которой регламентировано областным законодательством, используются в качестве досок для частных объявлений и коммерческой рекламы.

Согласно новой статье 6.5.1 Кодекса, за отсутствие стенда ответственное должностное лицо может быть предупреждено или оштрафовано на 20 тысяч рублей, управляющая организация – на 50 тысяч рублей. В случае несоблюдения требований к размещению и оформлению информации предусмотрено предупреждение или штраф в размере 3 тысяч рублей для должностных лиц и 10 тысяч — для организации.

На информационном стенде в обязательном порядке должна быть размещена контактная информация управляющей организации, сведения о совете многоквартирного дома, контакты аварийно-диспетчерских служб, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных структур, информация о проводимых работах по ремонту и благоустройству, графики уборки и вывоза мусора, сведения о тарифах за жилищно-коммунальные услуги и иная значимая для жителей информация. Все эти сведения также должны своевременно актуализироваться, отмечается в пресс-релизе.