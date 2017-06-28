В Московской области собрали первую клубнику

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Розничная цена подмосковной клубники составит в среднем 300 рублей за килограмм.

В Подмосковье собрали первый урожай клубники, который из-за непогоды сместился на две недели. Несмотря на это, объем собранных ягод в этом году не будет уступать прошлогоднему. Об этом сообщил телеканал "360".

Как пояснил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин, посевные площади увеличены на 13,5 гектаров и, по прогнозам, за сезон будет собрано около тонны ягод.

В Подмосковье на сегодняшний день работают восемь производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, а остальные — производством рассады. Общая площадь посадок клубники в регионе составляет 121,3 гектара. В совхозе имени Ленина под клубнику выделено 90 га земли, в Институте садоводства — 14 га, в ООО "Русская ягода" — 10 га, в комплексе "Непецино" и в "Хозяйстве Якушина" ягоды занимают менее 10 га.

По словам Разина, подмосковная клубника порадует потребителей свежестью, так как попадает на прилавки через два часа после сбора.