В Московской области открылся фестиваль театров "Сезон Станиславского"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Первый спектакль фестиваля представил Сергей Безруков.

Первым спектаклем фестиваля "Сезон Станиславского", который начался в Подмосковье, стал "Вишневый квест", который представил Сергей Безруков. Об этом сообщил телеканал "360".

Действие разворачивается в доме брата Станиславского, в который приезжал погостить Чехов. Все по-настоящему: нет декораций и сцены, актеры играют в усадьбе. Они смотрят в окна, выбегают к зрителям, создавая тем самым эффект полного погружения.

"Вишневый квест" представляет собой сцены из пьесы, из которых впоследствии сложится спектакль "Вишневый сад".

"Потребовалось техническое оснащение, живое пространство, порой услышать сложно артиста, поэтому пришлось хитрить — расставлять колонки, подзвучки, чтобы артистов, которые убегают в глубину вишневого сада, можно было услышать", — рассказал Сергей Безруков.

Для себя Сергей Безруков оставил роль случайного прохожего в эпизоде постановки. Все происходит в вишневом саду, который оказался в цвету в конце июня. Четыре театра из Московской области также представят свои постановки. Представления будут проходить не только в усадьбе. Некоторые из них покажут на сцене Московского губернского театра.