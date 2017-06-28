Два мусорных полигона закроют в Подмосковье в этом году

КРАСНОГОРСК, 28 июн — РИА Новости. Два мусорных полигона в Пушкинском и Чеховском районах будут закрыты в 2017 году в Московской области, сказал журналистам министр экологии Подмосковья Александр Коган.

"Раньше срока в этом году будут закрыты "Царево" и Кулаковский полигон", — сказала Коган.

Он отметил, что в 2013 году, когда началась работа по закрытию мусорных полигонов в регионе, было 39 свалок, сейчас 22, включая "Кучино" в Балашихе, закрыты.

Власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в Балашихе.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.