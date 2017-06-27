К ЧМ-2018 сервис вдоль подмосковных дорог собираются серьезно улучшить

Инсталляции Russia 2018 у железнодорожного вокзала Имеретинский курорт в Олимпийским парке в Сочи. Архивное фото

Инсталляции Russia 2018 у железнодорожного вокзала Имеретинский курорт в Олимпийским парке в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мундиаль будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.

Правительство Подмосковья оборудует парковки и туалеты вдоль дорог в Московской области к ЧМ-2018, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министра культуры Подмосковья Оксану Косареву.

"Улучшение дорожного сервиса необходимо по всей Московской области, есть перечень приоритетных территорий, которые в первую очередь в нашем поле внимания. У нас есть территории, которые будут принимать участников FIFA, территории, где будет сконцентрировано максимальное количество турпотоков", — заявила Косарева.

Она добавила, что в дорожный сервис входит обеспечение дорог туалетами по маршрутам следования и стоянками с питьевой водой.

ЧМ-2018 – это 21-й по счету чемпионат мира по футболу FIFA, который будет проходить с 14 июня по 15 июля. Чемпионат впервые пройдет на территории России. Матчи будут проводиться на 12 стадионах, располагающихся в 11 российских городах. Матчи, закрывающие и открывающие первенство, пройдут в Москве в "Лужниках". В Подмосковье к чемпионату приготовят 17 баз для тренировок участвующих в турнире команд.