Воробьев занял второе место в рейтинге губернаторов по теме ЖКХ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге губернаторов по теме ЖКХ

По итогам майских исследований первое место в списке губернаторов по теме ЖКХ снова занял Сергей Собянин. А Андрей Воробьев, поднявшись на три строчки, оказался на втором месте. Тройку лидеров замыкает Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, рассказал телеканал "360".

Кроме того, в пятерке первых Валерий Радаев, глава Саратовской области, и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

Медиарейтинг составила компания "Медиалогия". Все рейтинги основаны на общей базе СМИ. В нее входит свыше 41 тысячи источников.