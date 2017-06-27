Новая система будет распознавать эмоции посетителей МФЦ в Реутове

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Система начнет работать с 3 июля.

С 3 июля начнет работать новая система распознавания эмоций клиентов, которая поможет в автоматическом режиме оценить качество предоставления услуг на базе МФЦ в Реутове, сообщил телеканал "360".

"С 3 июля внедряем в работу нашего центра автоматическую систему распознавания эмоций. С ее помощью мы надеемся получить детальную информацию о качестве клиентского сервиса и впоследствии улучшить качество обслуживания заявителей", — рассказала Ирина Чинина, заместитель директора МФЦ.

Компания Heedbook, один из резидентов коворкинга "Старт" в Реутове, занималась разработкой этой системы для МФЦ Реутова. Как говорит один из основателей программы Дмитрий Романов, полгода ушло на разработку системы. Она работает в онлайн режиме, и через веб-камеру анализирует эмоции человека, которого обслуживают. В ее работу входит расшифровка диалогов, считывание мимики и тембра голоса. В итоге система выдает отчет о качестве предоставления услуг каждому клиенту.

"Мы сотрудничаем с крупными мировыми компаниями "Майкрософт" и "Гугл". Но, в первую очередь, наш сервис рассчитан на российский рынок", — отметил Дмитрий Романов.

Он также добавил, что компания рассчитывает на сотрудничество с крупными банками и государственными органами.