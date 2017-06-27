Дмитрий Ерохин поставил новый рекорд в ультрамарафоне на 120 километров

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ерохин установил рекорд в Московской области.

Преодолев туристический путь в 120 километров "Дорога в Лавру" за самое короткое время (21 час), Дмитрий Ерохин, российский ультрамарафонец, поставил очередной свой рекорд, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации Химок.

Свой путь спортсмен закончил у Святых врат обители Преподобного в Сергиевом Посаде.

За время своей карьеры ультрамарафонца Ерохин прошел несколько десятков тысяч километров. Он принимал участие в Marathon des Sables, который проходил в пустыне Сахара четыре года назад, в забеге от Москвы до Сочи в 2014 году, в ультратрейле "Байкал 2016". В списке его маршрутов еще много дистанций.

За Ерохина болели подмосковные Химки, потому что многие получили от спортсмена помощь в подготовке к мультиспортивному маршруту, прошедшему в "Олимпийской деревне Новогорск".