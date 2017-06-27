Минпотребрынка выявит средний чек сетевых магазинов Подмосковья

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. За стартовую единицу анализа взят средний чек покупателя.

Министерство потребительского рынка Московской области проведет мониторинг ежедневных трат жителей на продукты. Мониторинг будет проводиться во всех форматах розничной торговли на территории региона. В результате исследования будут выявлены наиболее востребованные продукты питания и вычислены ежедневные траты среднестатистического жителя Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минпотребрынка региона.

В настоящее время мониторинг ведется в магазинах сетевой розничной торговли. Уже получены данные по торговым сетям компаний "О'Кей", "Виктория", "Дикси", и "Х5".

Минпотребрынка приводит предварительные результаты исследования. Так, средний чек сети "Дикси" в Московской области в среднем составил 350 рублей. В гипермаркетах сети "Виктория" в среднем покупка обошлась в 500 рублей. Разовая покупка в сети "О'Кей" на 7 километре Пятницкого шоссе составила 1788 рублей. К примеру, в Ногинске в магазине этой же сети сумма покупки меньше на 180 рублей, средний чек — 1608. В Люберцах покупатели тратят за раз в среднем до 700 рублей.

На первом этапе мониторинг будет проходить только в магазинах сетевой розничной торговли. Затем, по итогам анализов, Минпотребрынка исследует локальные сети, отдельные самостоятельные магазины, а также объекты нестационарной торговли.