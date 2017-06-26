Общеобластной подмосковный выпускной прошел в парке "Патриот"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 20 тысяч выпускников со всего Подмосковья отметили свой выпускной в парке "Патриот".

В этом году Единый выпускной в Подмосковье прошел впервые. Основная тема вечера — космос, который символизировал бескрайние возможности, желание покорять и исследовать все новое. Главный девиз Выпускного-2017 — "Взлетай!". Тема космоса красной нитью проходила через весь праздник. Даже на ковровой дорожке выпускников встречали космонавты и инопланетяне. Об этом сообщил телеканал "360".

Празднование началось с поздравительного слова губернатора Московской области Андрея Воробьева, а продолжилось концертом, на котором выступили любимые у школьников российские звезды — группа IOWA, Masha, Мот, Kristina Si, Егор Крид, Макс Барских, а хедлайнером мероприятия стал Баста.