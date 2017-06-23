Еще две немецкие компании начали работать в Московской области

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Две немецкие компании с инвестиционным потенциалом 20 миллионов рублей локализованы в Подмосковье по итогам прошлогоднего роуд-шоу, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.

По словам министра, власти МО рассматривают предложения о сотрудничестве с еще 11 зарубежными компаниями.

Предприниматели из Германии инвестируют в экономику Московской области более 100 миллионов евро ежегодно. Главным образом инвесторы заинтересованы в ведении малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в регионе работают около 200 немецких компаний.