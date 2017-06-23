Рекультивация полигона "Кучино" будет стоить около 4 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Стоимость рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в Балашихинском районе Московской области может составить порядка 4 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр экологии Московской области Александр Коган.

"По нашим оценкам, это будет стоить около 4 миллиардов рублей. Это максимальная сумма, которая может быть. Окончательную сумму можно будет узнать после того, как будет подготовлен проект. Мы определим и проектно-сметную документацию, и все мероприятия, которые необходимо произвести, в том числе геологию и геодезию", — рассказал Коган.

Он добавил, что в план по рекультивации включат приведение полигона в соответствующее состояние.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

В четверг Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня. В пятницу Коган заявил о закрытии полигона для приема отходов.