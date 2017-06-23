Полигон отходов "Кучино" закрыли после указания Путина

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Закрыт полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихинском районе Московской области, на который президенту РФ Владимиру Путину пожаловались жители близлежащих домов, сообщил журналистам министр экологии и природопользовования Подмосковья Александр Коган.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

В четверг Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.

"Полигон закрыт, на сегодняшний день проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо будет провести дообследование полигона, ущерб, который наносится полигоном окружающей среде, будет ликвидирован", — сказал Коган.

По его словам, в ближайшее время будет подготовлен проект рекультивации полигона. Соответствующая заявка в Минприроды уже отправлена.

"Полигон больше не будет работать на приём мусора, но он будет работать на приём чистых грунтов. Их необходимо завести сюда в большом количестве. Это делается для того, чтобы придавить отходы, которые завозились, ликвидировать запах, предотвратить возгорание. Через два дня начнёт обслуживаться полигон, его нельзя оставлять в таком виде", — заявил подмосковный министр.