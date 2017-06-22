Названы самые популярные среди туристов города Подмосковья

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Как сообщил телеканал "360", аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг наиболее популярных подмосковных городов для летнего отдыха 2017 года. В первую десятку рейтинга попали такие города, как Сергиев Посад, Коломна, Истра, Дмитров, Клин, Звенигород, Серпухов, Можайск, Кашира и Зарайск. Они признаны самыми популярными среди туристов этим летом.

Чаще всего, летом туристы бронируют гостиницы в Подмосковье в среднем на 2,5 ночи. При этом стоимость проживания обходится около 3,4 тысячи рублей в сутки. Подмосковные туристы больше всего интересуются достопримечательностями, этнофестивалями и гастрономическим туризмом.

В ближайшие выходные (с 23 по 25 июня) в Кашире состоится этнофестиваль "Сказка про Купалу".