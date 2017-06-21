Госадмтехнадзор закрыл в Подмосковье свыше 140 рынков третьей категории

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На территории Московской области за два года ликвидировано более 140 рынков, не соответствующих требованиям законодательства, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора региона.

Губернатор Подмосковья в 2015 году поставил задачу ведомству: закрыть или реконструировать рынки, которые нарушают требования законодательства. Госадмтехнадзор составил список из 160 торговых объектов, который изменялся в течение работы.

"На данный момент свыше 140 торговых объектов либо организовали свою деятельность в соответствии с требованием законодательства и стандартов, либо полностью прекратили торговлю. В оставшихся объектах проходят работы по их реконструкции", — отметила глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Она добавила, что с начала этого года восемь торговых объектов сменили статус.