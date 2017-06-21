В Подмосковье решат проблему парковок к 2021 году

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В 2017 году девять муниципальных образований Московской области получили около трех миллиардов рублей на создание дополнительных машиномест, сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"Текущая программа создания парковочных мест предполагает решение проблем парковок в Московской области с учетом прироста машин к 2021 году", – отметил Игорь Брынцалов.

Председателя Мособлдумы добавил, что на 2017 год дефицит парковочных мест составляет 280 тысяч машиномест.

"В девяти муниципалитетах Подмосковья на решение проблемы парковочного пространства в 2017 году выделено около трех миллиардов рублей", – Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, среди них крупнейшие города Подмосковья: Реутов, Люберцы, Королев, Мытищи, Видное, Балашиха, Одинцово и другие.

На начало прошлого года дефицит парковочных мест в Подмосковье составлял 440 тысяч машиномест. В планах на 2016 год было обустройство около 100 тысяч машиномест на территории области, однако по итогам прошлого года создано 149 тысяч машиномест.

Сейчас проблема решается с помощью плоскостных парковок и карманов на дорогах. В дальнейших планах — возведение многоуровневых паркингов.