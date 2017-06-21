В Московском регионе могут появиться диализные центры

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. По мнению инвесторов, в Подмосковье необходимо построить десять новых диализных центров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сотрудника представительства медицинской компании Fresenius SE&Co. KGaA.

"Уже пять диализных центров в Московской области существуют, некоторые были переоборудованы необходимыми аппаратами, которые соответствуют стандартам, и планируется в дальнейшем построить еще десять", — сообщил сотрудник медкомпании.

Он добавил, что это делается по-разному: можно построить отдельный центр, а можно переоборудовать старые больницы и центры.

Точной информации о сроках открытия центров нет, потому что зависят они от того, когда будет получен участок для строительства.

Делегация Московской области участвовала в деловом завтраке с немецкими бизнесменами. Среди участников были представитель России в ФРГ Юрий Стеценко, исполнительный директор восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, вице-президент Союза железнодорожной промышленности Германии, генеральный директор компании Ephymess Андреас Беккер.