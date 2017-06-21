Инвестиции Германии в Подмосковье превышают 100 миллионов евро

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бизнесмены из Германии вкладывают в экономику Московской области денежные средства каждый год. Общая сумма инвестиций превышает 100 миллионов евро, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева.

"В среднем у нас немецкие компании вкладывают многим больше 100 миллионов евро", рассказал Буцаев.

Он добавил, что на данный момент в Московской области функционируют около 200 немецких компаний.

Генеральный директор АО "Корпорация развития Московской области" Тимур Андреев сказал, что немецким фирмам интереснее всего развитие малого и среднего бизнеса в Московском регионе.

"Структура экономики европейских стран в основном – это семейные малые и средние предприятия. В этом плане их сила. Потому что банкротство нескольких предприятий кардинально не влияет на изменения в экономике", — сказал Андреев.

Он считает, что основной задачей экономики Подмосковья является увеличение доли малых и средних предприятий, потому что именно ими интересовались немецкие бизнесмены на деловом завтраке.

Делегация из Московской области участвовала в деловом завтраке. В числе предпринимателей, также участвующих в мероприятии, были торговый представитель России в ФРГ Юрией Стеценко, исполнительный директор восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, вице-президент Союза железнодорожной промышленности Германии, генеральный директор компании Ephymess Андреас Беккер.