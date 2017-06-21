МОСКВА, 21 июн — РИА Недвижимость. Госжилинспекция Московской области планирует провести анализ пятиэтажек в Подмосковье, сообщил в ходе круглого стола руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

"В Москве пятиэтажки являются самым плохим классом домов. У нас таких домов более 13 тысяч, но они находятся не в самом плохом состоянии. Мы проведём анализ их состояния, сколько времени ещё должно пройти, чтобы они стали ветхими. Анализ мы предоставим", — сказал Соков.

Он также подчеркнул, что в Подмосковье есть дома, построенные из кирпича, но не имеющие благоустройства.

"Это дома-бараки, дома-спальни, где отсутствует канализация и водопровод, а в некоторых дома нет кухонь. Таких домов порядка тысячи. Большинство из них находятся в Дмитровском районе, Каширском, Люберецком, Орехово-Зуевском. Эти дома можно рекомендовать включить в программу реновации", — предложил руководитель Госжилинспекции.