Власти назвали сроки подготовки проекта рекультивации свалки в Балашихе

БАЛАШИХА, 21 июн – РИА Новости. Для подготовки проекта рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе нужно 7-8 месяцев, сообщил глава минэкологии Подмосковья Александр Коган во время общественных обсуждений.

"Для проекта рекультивации (нужно)… как минимум 7-8 месяцев. Без проекта рекультивации закрывать полигон категорически нельзя, потому что экологический ущерб будет в 100 раз хуже", — сказал Коган.

Министр привел пример полигона "Янино", который был закрыт без проекта рекультивации, что привело к возгоранию. Коган рассказал, что был предусмотрен проект создания на полигоне механизмов утилизации фильтрата и свалочного газа, который начнет реализовываться в этом году.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.