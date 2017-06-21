Власти Подмосковья взяли на контроль восемь новых долгостроев

МОСКВА, 21 июн — РИА Недвижимость. Власти Московской области взяли на контроль восемь новых проблемных объектов, сообщила в ходе круглого стола замминистра строительства области Евгения Соколова.

"Мы держим на контроле порядка восьми объектов, где самая сильная социальная напряженность. По каждому было найдено решение, мы ведём с новыми застройщиками активную работу, договариваемся с банками, снижаем нагрузки на проект", — сказала Соколова.

Она добавила, что до конца этого года в Подмосковье планируется достроить 26 проблемных объектов.

"В первом квартале заключено на 17% меньше ДДУ. На территории области спрос падает. Маржинальность проектов тоже изменяется в меньшую стоимость. На первый квартал инвестиционная себестоимость проекта стоит не 59 тысяч рублей за квадратный метр, а 65 тысяч рублей, при этом средняя стоимость квадратного метра составляет 75 тысяч рублей, а не 80. Это происходит в том числе из-за того, что Москва "выбросила" на рынок большое количество новых объектов. Это приводит к тому, что на контроле у нас появляются большое количество застройщиков, которые вызывают опасения", — объяснила Соколова.