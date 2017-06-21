Проблемы с парковкой в Подмосковье планируется решить к 2021 году

БАЛАШИХА, 21 июн – РИА Новости. Проблему нехватки парковочных мест в Подмосковье планируется решить к 2021 году, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время круглого стола.

"Решить проблему парковок с учетом роста числа автомобилей мы планируем к 2021 году", — сказал Брынцалов, добавив, что это планируется сделать в том числе и с помощью строительства многоуровневых парковок.

Он также отметил, что для решения проблемы нехватки парковочных мест принят ряд пилотных проектов в девяти подмосковных муниципалитетах, расположенных рядом с Москвой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что платные парковки в городах региона будут создаваться, такая инициатива поддерживается жителями. По его словам, в числе первых городов, где парковка станет платной, будут Химки, Одинцово, Люберцы и Красногорск.