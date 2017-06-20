Строительство платных путепроводов начнется в Московской области

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Платные путепроводы начнут строить на территории региона в 2018 году.

Игорь Тресков, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, заявил, что строительство первых платных путепроводов за счет внебюджетных средств начнется в 2018 году, сообщил телеканал "360".

Подмосковное правительство подписало концессионные контракты на реконструкцию двух участков дорог с последующей эксплуатацией на платной основе. Строительство дорог будет совмещено с проведением путей через железнодорожные пути. Договор с ООО "Е.С.К." подписал Игорь Тресков.

Важно отметить, что концедентом со стороны Московской области выступает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Тресков сообщил, что по двум подписанным договорам, концессионер берет на себя проектировку, постройку участков областной автодороги от "Звенигород — Колюбакино — Нестерово" со строительством путепровода через железнодорожные пути у платформы "Саввинская Слобода" в Одинцовском районе, а также разработку проектной документации с ремонтом дороги "Кубинка — Наро-Фоминск" и строительством путепровода у платформы "Акулово" в Наро-Фоминском районе. После строительства концессионер имеет право эксплуатировать указанные участки дороги.

"Это первые региональные дорожные проекты, которые будут полностью реализованы за счет внебюджетных источников", — сообщил Игорь Тресков.

Время, на которое заключены концессионные соглашения, составляет 22 года и шесть месяцев, 20 из них концессионер имеет право пользоваться платной эксплуатацией. Соглашения включают в себя финансирование, работу над проектом, постройку и эксплуатацию автодорог "Звенигород-Колюбакино-Нестерово" в Одинцовском районе и "Кубинка-Наро-Фоминск" в Наро-Фоминском районе.

"В соответствии с контрактом, проектная документация на объекты должна быть готова уже через 12 месяцев, а строительство первых двух путепроводов должно начаться уже в 2018-м году", — сообщил Игорь Тресков.

Как показывает финансово-экономическая статистика проектов, оплата проезда выставляется концессионером по действующему законодательству. Оплата будет отличаться по тарифным группам, которые концессионер рассчитает по габаритам транспортных средств. Всего таких групп три: в первую группу входят легковые автомобили с габаритной высотой не более двух метров; во вторую — легковые автомобили с багажником габаритной высотой от двух метров и автомобили габаритной высотой от 2,0 до 2,6 метра; в третью группу входят транспортные средства габаритной высотой более 2,6 метра.

Плата за проезд не должна быть выше 42 рублей для легкового автомобиля первой группы, 84 рублей — для второй группы и 168 рублей для третьей. Такие цены установлены на период 2018 года.

Спецтранспорт и общественный транспорт платой не облагаются. Маршрутные такси и междугородние автобусы в список транспортных средств, пользующихся льготами, не входят.

Частные инвестиции, которые вложены в программу, равняются 1, 6 миллиарда рублей. Они положительно повлияют на инвестиционный климат в Подмосковье.

Разработанные проекты позволят обеспечить доступность транспорта и развитие территорий Наро-Фоминского и Одинцовского районов, которые отделяются железнодорожными путями, то есть Большим кольцом МЖД при условии роста интенсивности движения грузовых поездов.