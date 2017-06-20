Военно-исторический лагерь открылся в Бородинском музее-заповеднике

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В церемонии открытия приняли участие более полутора тысяч ребят из 85 субъектов РФ.

Церемония открытия лагеря прошла в Бородинском музее-заповеднике около памятника батарее Раевского. После того, как выступили почетные гости, и прошел концерт творческих коллективов, торжественно подняли флаги. Лагерь находится недалеко от монумента, сообщил телеканал "360".

На открытии присутствовали 1600 подростков от 12 до 17 лет из 85 субъектов страны. За лето в лагере проведут четыре смены, каждая из которых будет идти 14 дней.

Для ребят подготовили интересную программу: спортивные мероприятия, познавательные беседы об истории России, игры на тактическое мышление, конкурсы и соревнования. Помимо всего этого, на встречу к детям придут ветераны боевых действий и Герои России.

Во время открытия Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев пообщался с подростками в формате диалога.

Путевки в лагерь дети получили бесплатно. Их вручили победителям ряда спортивных и кадетских соревнований и конкурсов. Почти все здесь заинтересованы в изучении истории своей страны, часть ребят хочет стать военными, среди желающих есть и девочки. Дети встретятся с режиссером ситкома "Папины дочки" Сергеем Алдониным и актрисой театра и кино Екатериной Волковой.